Член Госдумы раскрыл причины заявлений генсека НАТО об "агрессии" РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в обращении к членам военного комитета Альянса потребовал готовиться к "агрессии" России. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в обращении к членам военного комитета Альянса потребовал готовиться к "агрессии" России. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Сегодня провокации наблюдаются только со стороны НАТО, заявил парламентарий. Столтенберг предложил поддерживать оборонный потенциал стран Альянса, однако его бюджет и без того раздут. Бальбек уверен, что подобные заявления — лишь способ заставить налогоплательщиков отдавать больше денег, передает RT.

Депутат предположил, что руководители НАТО — скорее бухгалтеры, а не стратеги. Они придумывают способы получать новые средства, подготавливая провокационные доклады об "опасности" со стороны России.