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11:53   28 Января 2021
Общество

Столичная прокуратура предупредила москвичей о последствиях участия в митинге 31 января

Столичная прокуратура предупредила москвичей о последствиях участия в митинге 31 января

Сторонники блогера Алексея Навального призвали граждан в социальных сетях выйти на незаконные акции, запланированные на 31 января.

Столичная прокуратура предостерегла о нежелательных последствиях участия в несогласованных митингах. Представители ведомства напомнили, что нарушители будут привлечены к ответственности, установленной российским законодательством.

МВД 27 января сообщило о возбуждении нескольких уголовных дел после незаконных митингов. Производства открыты по 21 факту нарушений на несогласованных акциях.

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#закон #акции #прокуратура

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