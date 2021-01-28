Столичная прокуратура предупредила москвичей о последствиях участия в митинге 31 января

Сторонники блогера Алексея Навального призвали граждан в социальных сетях выйти на незаконные акции, запланированные на 31 января.

Сторонники блогера Алексея Навального призвали граждан в социальных сетях выйти на незаконные акции, запланированные на 31 января.

Столичная прокуратура предостерегла о нежелательных последствиях участия в несогласованных митингах. Представители ведомства напомнили, что нарушители будут привлечены к ответственности, установленной российским законодательством.

МВД 27 января сообщило о возбуждении нескольких уголовных дел после незаконных митингов. Производства открыты по 21 факту нарушений на несогласованных акциях.