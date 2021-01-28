Фанаты обсуждают фото 22-летнего Евгения Петросяна

Юморист Евгений Петросян показал фанатам, как выглядел в 22 года, и восхитил их. Пользователи обсуждают фото артиста в популярной соцсети.

Юморист Евгений Петросян показал фанатам, как выглядел в 22 года, и восхитил их. Пользователи обсуждают фото артиста в популярной соцсети.

75-летний писатель Евгений Петросян поделился с подписчиками в Instagram воспоминаниями об участии в съемке для журнала "Крокодил" в 1967 году. На тот момент ныне известному телеведущему было всего 22 года. Сотрудники издания попросили его изобразить эмоции зрителей, которые смотрят концерты.

"В 1967 году сатирический журнал "Крокодил" пригласил меня в редакцию с тем, чтобы я комически изобразил разных зрителей — кто как реагирует во время концерта. Но, поскольку они привыкли к карикатурному изображению, то и фотографии выглядели утрированно в виде дружеского шаржа. Фото В. Коростылева", — пояснил Евгений Петросян в своем аккаунте.

Поклонники тут же отреагировали на его публикацию и начали обсуждать не только эмоции, которые продемонстрировал юморист, но и его внешность. По мнению фанатов, в молодости Евгений Петросян был очень привлекательным.

"Раньше был молодой и красивый, а сейчас просто красавчик"; "Так вот, кто первый открыватель смайликов"; "Мужчина в очках и усах самый сексуальный"; "15 оттенков Петросяна. Ну, красавчик", — пишут фолловеры.

Евгений Ваганович не стал вступать в диалог со своей аудиторией. Почти за сутки с момента публикации его пост лайками оценили 3488 человек, а в комментариях накопилось 122 сообщения.