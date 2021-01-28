Оперштаб сообщил новые данные о распространении коронавируса в РФ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил статистику по заражениям в России.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил статистику по заражениям в России.

Представители оперштаба сообщили, что количество случаев COVID-19 в РФ за последние сутки увеличилось на 19 138. Более 11% из них не проявлялись клинически.

Наибольший рост числа заражений зафиксирован в столице (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939). Самый низкий показатель зарегистрирован в Чукотском автономном округе (6).