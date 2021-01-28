Сын Легкоступовой впервые заговорил о матери после ее смерти

Наследник певицы Валентины Легкоступовой Матвей рассказал о последней встрече с матерью и личной неприязни к ее новому мужу, яхтсмену Юрию Фирсову.

Наследник певицы Валентины Легкоступовой Матвей рассказал о последней встрече с матерью и личной неприязни к ее новому мужу, яхтсмену Юрию Фирсову.

Легкоступов дал первое откровенное интервью, в котором рассказал о покойной матери. Певица умерла летом 2020 года после того, как получила серьезную травму головы в состоянии алкогольного опьянения. Ее сын заявил, что мать страдала от непереносимости алкоголя, но после свадьбы с Фирсовым стала часто выпивать. Легкоступов убежден, что именно ее новый супруг подсадил ее на пагубную привычку.

В разговоре с Федеральным агентством новостей он вспомнил последнюю встречу с матерью. От певицы пахло алкоголем, а ее речь была заторможенной. Когда Легкоступов попытался поговорить с матерью, появился Фирсов и пригрозил не лезть не в свое дело.

"Сказал, что у него все под контролем. Это их жизнь, чтобы я не лез, а то окажусь "за бортом лодки" и так далее. Я снова настойчиво ему повторил, что маме нельзя выпивать, что у нее непереносимость алкоголя, на что он ударил меня в нос", — вспомнил он.

Легкоступов до последнего пытался "спасти" мать. Он всегда искал встречи с ней и старался остаться наедине. Однако певица уже плотно подсела на алкоголь и почти ничего не соображала.