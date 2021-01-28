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11:21   28 Января 2021
Происшествия

Стало известно о пострадавшем при взрыве в Челябинске

Стало известно о пострадавшем при взрыве в Челябинске

Взрыв произошел в подземном пешеходном переходе. Сообщается, что причиной происшествия стал газовый баллон. В результате инцидента пострадал один человек.

По данным источника в правоохранительных органах, сообщение о взрыве на входе в подземный переход поступило в 12:16 по местному времени. В подсобном помещении взорвался газовый баллон. Из-за взрыва произошло частичное обрушение потолка, а также возник небольшой пожар на площади в два квадратных метра. Горение сразу же было ликвидировано сотрудниками экстренных служб.

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