11:16 28 Января 2021Политика
Представитель Кремля рассказал о готовности Путина подписать закон о ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин планирует подписать закон о ратификации соглашения о ДСНВ, как только его получит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин планирует подписать закон о ратификации соглашения о ДСНВ, как только его получит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в этом вопросе важна скорость. Президент РФ планирует незамедлительно подписать закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.
Стоит отметить, что ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе продление ДСНВ.