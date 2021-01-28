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11:16   28 Января 2021
Политика

Представитель Кремля рассказал о готовности Путина подписать закон о ДСНВ

Представитель Кремля рассказал о готовности Путина подписать закон о ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин планирует подписать закон о ратификации соглашения о ДСНВ, как только его получит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе важна скорость. Президент РФ планирует незамедлительно подписать закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

Стоит отметить, что ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе продление ДСНВ.

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#путин #песков #дснв

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