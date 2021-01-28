«При Трампе ему досталось». Зачем Столтенберг заговорил про «агрессию России»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что страны Альянса должны увеличить оборонные расходы для противодействия РФ.

В заявлении от 27 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд Россию и мировой терроризм. Обращаясь к членам Военного комитета, глава Североатлантического альянса рассказал им о возможных угрозах со стороны Москвы и призвал «оставаться в форме», чтобы противостоять любым вызовам.

Председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич на официальном сайте НАТО сообщает, что Столтенберг призвал европейских союзников увеличивать расходы на оборону и повышать готовность вооруженных сил противостоять «агрессивным действиям России, терроризму и развитию Китая». Генсек Альянса выразил надежду на сотрудничество с новоиспеченным президентом Джозефом Байденом, который поможет «объединить Европу и США».

«Наши вооруженные силы позаботились о том, чтобы этот кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности, но COVID-19 не избавил нас от других вызовов. Наша демократия, наши ценности и основанный на правилах порядок подвергаются вызову. Поэтому мы должны оставаться в форме, чтобы противостоять любым вызовам, которые может принести будущее», — заявил Столтенберг.

Про Байдена генеральный секретарь НАТО вспомнил неслучайно: за день до этого американский президент разговаривал с ним по телефону. Он поблагодарил Столтенберга за его «твердое руководство Североатлантическим союзом» и выразил готовность консультировать по вопросам, связанным с Россией, Афганистаном и Ираком.

После инаугурации Джо Байдена Столтенберг объявил о «новой эпохе для НАТО». Судя по заявлению на сайте, генсек возлагает на пожилого демократа большие надежды в части укрепления сотрудничества Вашингтона и Брюсселя. При Дональде Трампе многие из этих связей надорвались. К примеру, Пентагон вывел несколько тысяч своих солдат с территории Германии за то, что Берлин отказывался платить больше денег в казну Альянса.

Столтенберг отлично помнит те времена, рассказывает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. При Трампе главе НАТО «досталось», а Европа «застонала», поэтому теперь Столтенберг искренне радуется приходу новой команды в Белый дом. Он надеется на демократа, который устроит Альянсу глобальную перестройку.

«Генеральный секретарь хочет, чтобы отношения Вашингтона и Брюсселя по линии НАТО изменились, перешли от конфликта, который был при Трампе, к нормальному сотрудничеству. Столтенберг пытается показать свое уважительное отношение к европейским партнерам по НАТО, указывает на их важную роль в Альянсе и призывает увеличить оборонные расходы на противодействие "российской агрессии". Она выступает в качестве связующего звена между странами Альянса», — объяснил эксперт.

Говорить о том, последуют ли страны НАТО совету Столтенберга по увеличению оборонного бюджета, пока рано, считает специалист. Сейчас между участниками Альянса нет «полного соприкосновения» из-за пандемии коронавируса. Она обнажила различное отношение государств к политике США. В качестве примера можно привести отношение к российской вакцине от COVID-19. Если одни страны Европы игнорируют «Спутник V» и называют ее «небезопасной», то другие одобряют лекарство от вируса и готовы сертифицировать его через Европейское агентство лекарственных средств.

На подобные разногласия Столтенбергу уже намекнул член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. В своем Twitter он указал на то, что не все страны НАТО готовы выполнять условия Вашингтона и противодействовать «российской агрессии»:

«Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного».

Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного. https://t.co/j04oPNPDUn — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 27, 2021

В будущем Йенс Столтенберг будет «накручивать» информационную волну против России. В комплексную информационную атаку могут войти третьи страны, через которые НАТО сможет регулировать уровень давления на РФ. В список таких государств может войти Украина и Грузия, полагает Кошкин. Также специалист не исключил увеличение интенсивности учений вооруженных сил Альянса.