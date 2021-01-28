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11:05   28 Января 2021
Происшествия

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 6 баллов у берегов Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 6 баллов у берегов Японии

Сильные подземные толчки были зафиксированы в 205 километрах от города Тоттори в акватории Японского моря.

Сведений о погибших или пострадавших жителях населенного пункта не поступало, передает телеканал "360". Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН оценили интенсивные сотрясения в эпицентре подземной бури и назвали их "разрушительными".

Также аналогичное событие магнитудой 5,2 произошло в 31 километре от города Титосэ. Очаг сейсмической угрозы находился на глубине более 123 километров. Его зафиксировала Геологическая служба США.

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#япония #чп #землетрясение

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