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11:04   28 Января 2021
Происшествия

Суд в Москве арестовал лондонский дом беглого банкира Георгия Беджамова

Суд в Москве арестовал лондонский дом беглого банкира Георгия Беджамова

Лондонское имущество фигуранта уголовного дела о мошенничестве Георгия Беджамова арестовано по решению Тверского районного суда Москвы.

Банкиру запретили распоряжаться недвижимостью стоимостью 35 миллионов евро на территории Великобритании. Речь идет о запрете на продажу, дарение, аренду и другие возможные сделки с объектами.

По версии следствия, Беджамов совместно со своей родственницей Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям и списывал средства со счетов клиентов банка без их ведома. Сейчас решается вопрос о выдаче беглого банкира правоохранителям России. Расследование уголовного дела продолжается.

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#суд #лондон #дом #банкир

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