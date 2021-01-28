Суд в Москве арестовал лондонский дом беглого банкира Георгия Беджамова

Лондонское имущество фигуранта уголовного дела о мошенничестве Георгия Беджамова арестовано по решению Тверского районного суда Москвы.

Лондонское имущество фигуранта уголовного дела о мошенничестве Георгия Беджамова арестовано по решению Тверского районного суда Москвы.

Банкиру запретили распоряжаться недвижимостью стоимостью 35 миллионов евро на территории Великобритании. Речь идет о запрете на продажу, дарение, аренду и другие возможные сделки с объектами.

По версии следствия, Беджамов совместно со своей родственницей Ларисой Маркус выдавал невозвратные кредиты фиктивным компаниям и списывал средства со счетов клиентов банка без их ведома. Сейчас решается вопрос о выдаче беглого банкира правоохранителям России. Расследование уголовного дела продолжается.