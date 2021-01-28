СМИ: Трамп надеется избежать личного присутствия на слушаниях по импичменту

Экс-президент США Дональд Трамп хочет выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в Сенате. Об этом сообщило местное телевидение.

Экс-президент США Дональд Трамп хочет выступить с письменным заявлением на процессе в рамках его импичмента в Сенате. Об этом сообщило местное телевидение.

Источники телекомпании NBC не исключили, что письменное заявление может освободить Трампа от необходимости присутствовать на слушаниях по вопросу импичмента. По их словам, бывший лидер Соединенных Штатов подбирает команду юристов, которые будут представлять его интересы.

Палата представителей Конгресса США 13 января приняла резолюцию об импичменте Трампа по статье о подстрекательстве к мятежу. Документ передан в Сенат для дальнейшего рассмотрения.