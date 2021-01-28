Поклонская готова вернуться на должность прокурора Крыма

Российский депутат Наталья Поклонская готова вернуться на должность прокурора Крымского полуострова, если ее не включат в списки во время выборов в Госдуму РФ.

Российский депутат Наталья Поклонская готова вернуться на должность прокурора Крымского полуострова, если ее не включат в списки во время выборов в Госдуму РФ.

По словам народной избранницы, она примет участие в парламентских выборах, если "Единая Россия" включит ее в избирательные списки. В противном случае политик готова вернуться на прошлое место работы, передает "Комсомольская правда".

Наталья Поклонская добавила, что речь идет о должности прокурора Крымского полуострова. Депутат также рассматривает аналогичные посты, но в других регионах.

"Прокурор любого другого субъекта", — пояснила она.

Стоит отметить, что Поклонская была прокурором Крыма со 2 мая 2014 года по 6 октября 2016 года.