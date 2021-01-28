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10:49   28 Января 2021
Политика

Поклонская готова вернуться на должность прокурора Крыма

Поклонская готова вернуться на должность прокурора Крыма

Российский депутат Наталья Поклонская готова вернуться на должность прокурора Крымского полуострова, если ее не включат в списки во время выборов в Госдуму РФ.

По словам народной избранницы, она примет участие в парламентских выборах, если "Единая Россия" включит ее в избирательные списки. В противном случае политик готова вернуться на прошлое место работы, передает "Комсомольская правда".

Наталья Поклонская добавила, что речь идет о должности прокурора Крымского полуострова. Депутат также рассматривает аналогичные посты, но в других регионах.

"Прокурор любого другого субъекта", — пояснила она.

Стоит отметить, что Поклонская была прокурором Крыма со 2 мая 2014 года по 6 октября 2016 года.

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