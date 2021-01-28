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10:40   28 Января 2021
Политика

Генсек ООН Гутерреш посоветовал США и РФ продолжить ядерное разоружение

Генсек ООН Гутерреш посоветовал США и РФ продолжить ядерное разоружение

Москве и Вашингтону не следует останавливаться на продлении ДСНВ и необходимо идти дальше по пути ядерного разоружения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений было необходимо. Однако сторонам следует продолжить сотрудничество для предотвращения ядерного распространения и вооружения.

Гуттериш отметил, что необходимо добиться того, чтобы держав с подобным вооружением не осталось. Кроме того, взять под контроль возрастающее по масштабам разоружение, передает ТАСС.

Телеканал RT ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

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#сша #рф #гутерреш #дснв

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