Москве и Вашингтону не следует останавливаться на продлении ДСНВ и необходимо идти дальше по пути ядерного разоружения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Москве и Вашингтону не следует останавливаться на продлении ДСНВ и необходимо идти дальше по пути ядерного разоружения, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений было необходимо. Однако сторонам следует продолжить сотрудничество для предотвращения ядерного распространения и вооружения.

Гуттериш отметил, что необходимо добиться того, чтобы держав с подобным вооружением не осталось. Кроме того, взять под контроль возрастающее по масштабам разоружение, передает ТАСС.

Телеканал RT ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.