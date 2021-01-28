Чеченец задержан за драку с полицейскими на незаконной акции в Москве

Правоохранительные органы задержали уроженца Чечни Сайда-Мухаммада Джумаева в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции 23 января.

Правоохранительные органы задержали уроженца Чечни Сайда-Мухаммада Джумаева в Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции 23 января.

Молодой человек попал на кадры драки с омоновцами, произошедшей во время несанкционированного митинга в Москве. На видео, распространившееся в Сети, обратил внимание депутат Госдумы Адам Делимханов. Он призвал участника акции, ожесточенно нападавшего на сотрудников правоохранительных органов, выйти на связь. Личность мужчины удалось быстро установить, его успешно задержали в Псковской области. Сейчас Джумаева везут на допрос в Следственный комитет по Москве.