Полиция присвоила задержанным соратникам Навального статус подозреваемых

Правоохранители присвоили четырем единомышленникам Алексея Навального статус подозреваемых по статье 236. Их задержали в порядке ст. 91 УПК.

Правоохранители присвоили четырем единомышленникам Алексея Навального статус подозреваемых по статье 236. Их задержали в порядке ст. 91 УПК.

Силовики провели задержание на 48 часов Олега Навального, Любовь Соболь, Анастасии Васильевой и Марии Алехиной. До этого в их квартирах провели обыски.

Аналогичные мероприятия состоялись в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. Оперативные мероприятия полиция проводила в рамках статьи УК о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, заявил директор признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов.

Столичный департамент здравоохранения ранее сообщил, что в несанкционированной акции протеста на Пушкинской площади участвовали 19 человек с коронавирусом.