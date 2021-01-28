ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят социальные вопросы россиян

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир, в ходе которого будут обсуждаться изменения в социальной политике России.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир, в ходе которого будут обсуждаться изменения в социальной политике России.

Эфир на тему "Россия как социальное государство. Будут ли расти пенсии, пособия и льготы" пройдет 28 января, в 14:00 по московскому времени. Отвечать на вопросы будут политики, экономисты, общественные деятели и другие специалисты.

Участники программы обсудят возможность повышения пенсий, пособий по безработице и предоставления дополнительной помощи семьям с детьми. Специалисты расскажут, будет ли расти прожиточный минимум и кому ждать льготы на оплату услуг ЖКХ.

Организаторы пригласили журналистов удаленно поучаствовать в мероприятии. Заинтересованные граждане смогут посмотреть передачу в прямом эфире на официальной странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".