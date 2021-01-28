Житель Благовещенска застрелил приятеля из ружья и украл у него деньги

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего благовещенца по подозрению в совершении убийства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего благовещенца по подозрению в совершении убийства.

Полиция Амурской области обнаружила тело местного жителя, который пропал 9 декабря 2020 года. После они выяснили, что незадолго до исчезновения мужчина продал свою долю в квартире и положил полученные средства на счет в банке. Впоследствии деньги пропали, сообщает пресс-служба МВД России по региону. Правоохранителям в ходе расследования удалось выявить причастность к гибели благовещенца одного из его знакомых.

По предварительной версии, между участниками события произошла ссора, которая закончилась выстрелом из охотничьего ружья. Предполагаемый преступник оставил тело своего оппонента лежать на земле, а после похитил 480 тысяч рублей с его банковской карты. Против злоумышленника уже возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".