10:19 28 Января 2021Политика
КПРФ может исключить сахалинского депутата за нецензурные ролики в TikTok
Первый секретарь обкома КПРФ по Сахалинской области Павел Ашихмин оценил возможность исключения из партии депутата Сергея Булатова, который записывал нецензурные ролики в TikTok.
Первый секретарь обкома КПРФ по Сахалинской области Павел Ашихмин оценил возможность исключения из партии депутата Сергея Булатова, который записывал нецензурные ролики в TikTok.
Как стало известно ранее, парламентарий собрания Томаринского городского округа Булатов исполнял нецензурные композиции в присутствии детей. Соответствующие записи появились на платформе TikTok.
"Пока мы оставили это дело на усмотрение местного отделения партии", — сказал Ашихмин.
По словам первого секретаря обкома, решение о привлечении народного избранника к дисциплинарной ответственности будет вынесено с учетом объяснений Булатова, пишет РИА Новости.