ФСБ рассекретила приговоры "Киевского Нюрнберга" нацистским преступникам

ФСБ опубликовала приговоры, которые 75 лет назад вынес трибунал Киевского военного округа в отношении 15 нацистских преступников, ответственных за геноцид советских граждан.

ФСБ опубликовала приговоры, которые 75 лет назад вынес трибунал Киевского военного округа в отношении 15 нацистских преступников, ответственных за геноцид советских граждан.

Трибунал работал с 17 по 28 января 1946 года в окружном Доме офицеров. В истории это событие осталось под названием "Киевского Нюрнберга". Перед судом предстали 15 военных преступников, обвиняемых в геноциде мирного населения на украинской территории в годы Великой Отечественной войны.

На скамье подсудимых оказался группенфюрер СС Пауль Шеер, он возглавлял полицию и жандармерию Киевской и Полтавской областей и руководил массовыми расстрелами в Бабьем Яру. Группенфюрер СС Карл Буркхардт, военный комендант Киева, под руководством которого были организованы шесть лагерей для военнопленных, где тысячами гибли советские граждане. Бригаденфюрер СС Эккарт Ганс фон Чаммер унд Остен и подполковник Георг Труккенброд, которые были ответственны за пытки и массовые расстрелы мирного населения, как и оберштурмбаннфюрер СС Георг Хейниш.

Вместе с ними под трибунал отправились гауптштурмфюрер СС Оскар Валлизер, он стоял во главе комендатуры Киевской области и был ответственен за сожжение людей заживо в селе Мирча. А также обер-лейтенант Эмиль Фридрих Иогшат, руководивший лагерем военнопленных в селе Андреевка, и начальник службы безопасности СД Днепродзержинского района Вильгельм Геллерфорт. Они лично запытали 300 арестованных и принимали участие в расстреле 14 тысяч жителей города Сарны.

Среди подсудимых был и обер-ефрейтор Иоганн Пауль Лауэр, при его участии были расстреляны сотни граждан во Львове и в Виннице, бывший начальник канцелярии Бородянской межрайонной ортскомендатуры Август Шадель и командир полицейского батальона "Остланд" Борис Драхенфельс-Кальювери.

Судебные заседания длились почти две недели, в ходе которых нацисты рассказывали, как пытали и расстреливали тысячи советских граждан и военнопленных. На последнем заседании трибунала, которое состоялось 28 января, председательствующий на процессе полковник юстиции Терентий Сытенко огласил приговор, признав вину всех 15 подсудимых "в совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и военнопленными, разрушений городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство".

Шеера, Буркхардта, фон Чаммер унд Остена, Хейниша, Валлизера, Труккенброда, Геллерфорта, Кноля, Беккенгофа, Изенмана, Иогшата и Майера суд приговорили к смертной казни через повешение. Лауэра приговорили к заключению сроком на 20 лет, Шаделю и Драхенфельс-Кальювери суд назначил 15 лет каторжных работ. Публичная казнь прошла 29 января в центре Киева. На площади Калинина собралось свыше 200 тысяч горожан. Документальная кинохроника, снятая в день казни, сегодня хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов.