Китайские эксперты прокомментировали телефонный разговор президента России Владимира Путин и его американского коллеги Джо Байдена. В Пекине уверены, что глава США был груб.

Китайские эксперты прокомментировали телефонный разговор президента России Владимира Путин и его американского коллеги Джо Байдена. В Пекине уверены, что глава США был груб.

Демократ вступил в должность 46-го президента Америки совсем недавно. Пока остается загадкой, какую политику в отношении России он будет вести. С одной стороны, Байден говорит о готовности к сотрудничеству. С другой — считает необходимым оказывать давление на Москву.

Развитие ситуации остается неизвестным, но некоторые прогнозы после переговоров Путина и Байдена уже можно делать. Это была их первая беседа после инаугурации демократа.

"ПолитРоссия" ознакомилось с материалом китайского издания Sohu, посвященному этой теме. В публикации говорится, что американец во время беседы был крайне груб. Он пытался давить на Владимира Путина в вопросах ареста блогера Алексея Навального и кибершпионажа, который Вашингтон пытается приписать Москве.

По данным Пекина, российский лидер вел себя сдержанно. Он напомнил, что РФ опровергает подобные выпады Америки. Политик также намекнул, что в незаконных акциях, прошедших в России, чувствуется рука Запада. Владимир Путин напомнил о необходимости нормализовать отношения между государствами, так как это отвечает интересам обеих сторон и влияет на безопасность других стран.