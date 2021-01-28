Роспотребнадзор разработал рекомендации по питанию для пожилых

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по рациону для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ограничения калорийности блюд. Они опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по рациону для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ограничения калорийности блюд. Они опубликованы на сайте ведомства.

По словам экспертов, необходимо свести к минимуму количество животных жиров, "простых сахаров" и поваренной соли. Однако важно следить за тем, чтобы пища содержала достаточно аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров и пищевых волокон.

В организм должны регулярно поступать витамины — антиоксиданты. Среди минеральных веществ выделяют кальций, калий, железо, магний, цинк и хром. Они обеспечивают регуляцию костного метаболизма, системы свертывания крови, водно-электролитного баланса, функций центральной нервной системы (ЦНС), а также углеводного и жирового обменов.

Режим питания специалисты рекомендуют выстраивать исходя из четырех- или пятиразового дробного питания без больших перерывов между трапезами. В Роспотребнадзоре отметили, что такие изменения в рационе помогут снизить риск развития опасных для жизни заболеваний — сахарного диабета, инфаркта, инсульта.