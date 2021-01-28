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9:26   28 Января 2021
Общество

Полиция задержала главу "Альянса" Васильеву на 48 часов по уголовному делу

Полиция задержала главу "Альянса" Васильеву на 48 часов по уголовному делу

Личный окулист блогера Алексея Навального задержана в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера "Альянса" Анастасию Васильеву. Об этом сообщил директор "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Иван Жданов.

Ранее соратники блогера сообщили об обысках, которые силовики провели в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Московский департамент здравоохранения заявлял, что на незаконную акцию, которая состоялась на Пушкинской площади, пришли 19 человек больных коронавирусом. Контроль за инфицированными проходит через приложение "Социальный мониторинг".

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