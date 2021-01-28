Полиция задержала главу "Альянса" Васильеву на 48 часов по уголовному делу

Личный окулист блогера Алексея Навального задержана в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Личный окулист блогера Алексея Навального задержана в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера "Альянса" Анастасию Васильеву. Об этом сообщил директор "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Иван Жданов.

Ранее соратники блогера сообщили об обысках, которые силовики провели в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Московский департамент здравоохранения заявлял, что на незаконную акцию, которая состоялась на Пушкинской площади, пришли 19 человек больных коронавирусом. Контроль за инфицированными проходит через приложение "Социальный мониторинг".