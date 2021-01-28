9:25 28 Января 2021Политика
Избранный президент Киргизии официально вступил в должность
Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. Об этом сообщают СМИ.
Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. Об этом сообщают СМИ.
Глава государства принес присягу и пообещал работать на благо республики. После Жапаров получил от руководителя Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабековой нагрудный знак и президентский штандарт, передает РИА Новости.
Стоит отметить, что досрочные выборы президента республики состоялись 10 января. За Жапарова проголосовали около 80% избирателей. Второе место занял экс-спикер страны Адахан Мадумаров, за которого отдали 6,7% голосов.
Ранее стало известно, что Садыр Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии.