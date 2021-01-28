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9:25   28 Января 2021
Политика

Избранный президент Киргизии официально вступил в должность

Избранный президент Киргизии официально вступил в должность

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. Об этом сообщают СМИ.

Глава государства принес присягу и пообещал работать на благо республики. После Жапаров получил от руководителя Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабековой нагрудный знак и президентский штандарт, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что досрочные выборы президента республики состоялись 10 января. За Жапарова проголосовали около 80% избирателей. Второе место занял экс-спикер страны Адахан Мадумаров, за которого отдали 6,7% голосов.

Ранее стало известно, что Садыр Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии.

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#киргизия #президент #жапаров

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