Избранный президент Киргизии официально вступил в должность

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. Об этом сообщают СМИ.

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. Об этом сообщают СМИ.

Глава государства принес присягу и пообещал работать на благо республики. После Жапаров получил от руководителя Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабековой нагрудный знак и президентский штандарт, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что досрочные выборы президента республики состоялись 10 января. За Жапарова проголосовали около 80% избирателей. Второе место занял экс-спикер страны Адахан Мадумаров, за которого отдали 6,7% голосов.

Ранее стало известно, что Садыр Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии.