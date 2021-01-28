Запрет на продажу табачных стиков в интернете вступил в силу в РФ

Вступил в силу на территории России запрет на продажу в интернете стиков для устройств нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет.

Вступил в силу на территории России запрет на продажу в интернете стиков для устройств нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет.

Теперь все табачные стики, как и сигареты, можно будет приобретать исключительно в стационарных торговых точках. Предполагается, что в первое время снизится покупательский спрос на подобные товары. Так как россиянам еще надо будет привыкнуть к новым правилам и выяснить, где находятся магазины, в которых продается подобный товар.

Однако серьезной "просадки" в выручке этой отрасли не ожидается. Что касается электронных сигарет, то их по-прежнему можно покупать через интернет.