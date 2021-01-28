Генсек ООН отметил важную роль российской вакцины в борьбе с пандемией

Сертификация ВОЗ российской вакцины от коронавируса позволит ей применяться в миссиях ООН, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Сертификация ВОЗ российской вакцины от коронавируса позволит ей применяться в миссиях ООН, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Российская вакцина может очень сильно помочь в борьбе с коронавирусом. Она может быть использована для сотрудников ООН, так и для местного населения при миротворческих операций. Об этом пишет ТАСС.

Единственным условием применения вакцин для ООН является их сертификация ВОЗ. Генсек ООН выразил надежду на скорейшую сертификацию российской вакцины. Он отметил, что сейчас идут переговоры между ВОЗ и Россией.