Министерство экономики Германии оценило ущерб ЕС из-за санкций против РФ

Потери европейского бизнеса из-за вводимых против России санкций составили миллиарды евро. Об этом сообщили в министерстве экономики Германии.

Потери европейского бизнеса из-за вводимых против России санкций составили миллиарды евро. Об этом сообщили в министерстве экономики Германии.

Ведомство подготовило для бундестага доклад. В нем отмечается, что за шесть лет правительство Германии заморозило активы и денежные средства российских граждан на сумму более 1,8 миллиона евро.

Торговый оборот между странами сокращается каждый год. В 2014 году он составлял 67,7 миллиарда евро, в 2016 — 48 милилардов. Аналогичная ситуация развивалась и в других странах Европы.

Депутат фракции "Альтернатива для Германии" Антон Фризен заявил, что Брюссель добился санкциями плачевного результата. Нанесенный стране ущерб стал невосполнимым, он измеряется в потере тысяч рабочих мест.