Американские ученые нашли связь между шизофренией и смертностью от COVID-19

Ученые из США выявили, что люди страдающие шизофренией, имеют в 2,7 раза выше риски умереть от последствий COVID-19, чем люди без психических расстройств.

Ученые из США выявили, что люди страдающие шизофренией, имеют в 2,7 раза выше риски умереть от последствий COVID-19, чем люди без психических расстройств.

Исследователи изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, из которых более семи тысяч заразились коронавирусом. Ученые выделили три группы людей с психическими расстройствами - с шизофренией, аффективными и тревожными расстройствами. Об этом сообщил журнал JAMA Psychiatry.

Было отобрано около 75 пациентов с коронавирусом, страдающих шизофренией. Еще 564 заболевших имели аффективные расстройства, 360 человек страдали от тревожных расстройств. Изучив более подробно результаты, ученые сделали вывод, что у заболевших COVID-19 людей с шизофренией в 2,7 раз выше риск умереть от последствий.