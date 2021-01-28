Пушков посоветовал генсеку НАТО смириться с концом "старого мира"

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о сохранении боеготовности на случай агрессии с российской стороны.

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о сохранении боеготовности на случай агрессии с российской стороны.

Сейчас все больше людей хотят опираться на беспристрастное международное право, а не на "право сильного". Тем более, уточнил Пушков в Twitter, "бывшего сильного".

"Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец", — подчеркнул сенатор.

Генсек недавно объявил о необходимости находиться в состоянии готовности и наращивать военную мощь и расходы на случай "агрессии" России. Он заявил, что устоявшемуся миропорядку на основе демократических ценностей был брошен вызов.