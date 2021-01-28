Порядок выплат пенсионных накоплений хотят упростить в России

Минтруд РФ представил проект, позволяющий подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд РФ через личный кабинет ПФР, сайт госуслуг или МФЦ.

Минтруд РФ представил проект, позволяющий подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд РФ через личный кабинет ПФР, сайт госуслуг или МФЦ.

В настоящее время россияне могут получить пенсионные накопления тремя способами: как единовременную выплату, накопительную пенсию или как срочную пенсионную выплату. В большинстве случаев (98,7%) граждане России, в основном, используют первый вариант. Для этого они подают заявление в ПФР или офис НПФ.

"В связи с необходимостью лично предоставить документы в офис фонда или направлять их по почте увеличивается срок назначения пенсии. Также документы, отправляемые по почте, должны быть заверены лично у нотариуса. В период распространения коронавируса визиты в общественные места, особенно для граждан пенсионного возраста, нежелательны", — объяснили ТАСС в НПФ "Сафмар".

Министерство труда предлагает предоставить россиянам возможность подавать заявление на единовременную выплату в электронной форме или через МФЦ. Соответствующую инициативу направили на рассмотрение в федеральные ведомства.