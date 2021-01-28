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6:48   28 Января 2021
Общество

Озвучены новые запреты на фотографии в паспорте гражданина России

Озвучены новые запреты на фотографии в паспорте гражданина России

МВД озвучило новые требования к фотографии в паспорте россиян.

Согласно новому административному регламенту МВД по выдаче и замене российских паспортов, на фотографии запрещена любая ретушь, даже самая минимальная. Новый регламент уж вступил в силу, передает "Российская газета".

"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", — сообщается в документе.

Также на фото запрещены линзы, меняющие цвет глаз, тонированные очки, форменная и верхняя одежда, а также шарфы. Фото должно соответствовать реальному возрасту изображенного гражданина, может быть черно-белым или цветным. Головной убор разрешен только по религиозным убеждениям.

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#паспорт #фото #ретушь

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