Продюсер Рудинштейн раскрыл имя вероятного заказчика убийства Талькова

Убийство певца Игоря Талькова в 90-е мог заказать "цветочный король" за критику кинофильма. Такой версией поделился продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы "Пусть говорят".

Убийство певца Игоря Талькова в 90-е мог заказать "цветочный король" за критику кинофильма. Такой версией поделился продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы "Пусть говорят".

Олигарх Таги-Заде в те годы занимался бизнесом, связанным с цветами, но решил снять фильм "Князь Серебряный", а исполнить главную роль позвать Талькова. У картины в процессе сменился режиссер, что привело к корректировкам в сценарии. Это не понравилось Талькову, и он решил перед показом фильма в кинотеатре "Октябрь" призвать зрителей не смотреть фильм, вспоминает Рудинштейн.

Продюсер еще тогда предупредил Талькова, что эта выходка может стоить ему жизни. Спустя некоторое время он был убит. Эта версия не вызвала доверия у сотрудника МУРа Сергея Ломова, занимавшегося следственными вопросами. По его словам, олигарх невиновен.

Тальков был убит в 1991 году за кулисами петербургского Дворца спорта "Юбилейный". По распространенной версии, в этом мог быть виновен охранник певицы Азизы Игорь Малахов, с которым у Талькова был конфликт. Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.