Республиканцы в Конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против продления ДСНВ с Россией на пять лет.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против продления ДСНВ с Россией на пять лет.

Маккол из комитета по международным делам и Роджерс из военного комитета раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с РФ на пять лет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам.

"Вызывает разочарование, что администрация Байдена упускает возможность договориться о более серьезной версии нового ДСНВ, который включал бы нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и усиленный режим проверок", — говорится в заявлении.

Конгрессмены опасаются, что из-за этого США лишатся "важнейших рычагов влияния" для возвращения России за стол переговоров. Политики обратились к американскому лидеру с призывом уменьшить срок продления договора, чтобы "получить время для более серьезных переговоров".