Финансист предсказал обесценивание валют в 2021 году

Восстановление темпов роста в 2021 году может спровоцировать обесценивание валют, дефицит бюджетов и увеличение госдолга.

Восстановление темпов роста в 2021 году может спровоцировать обесценивание валют, дефицит бюджетов и увеличение госдолга.

Набирающая обороты массовая вакцинация даст толчок к уверенному восстановлению экономик государств мира, заявил основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио.

"С приходом нового года, я думаю, мы увидим увеличение темпов экономического роста и рост инфляции. И вместе с этим мы увидим рост дефицита бюджетов", — цитирует ТАСС слова финансиста.

Человечеству предстоит сложный и захватывающий год, во время которого инвесторам стоит приглядывать за состоянием финансового рынка и отслеживать перемены спроса и предложения финансов, посоветовал Далио.