США поддерживают Украину, чтобы сделать Россию слабее. Такую мысль высказал председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

США поддерживают Украину, чтобы сделать Россию слабее. Такую мысль высказал председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Остается надеяться, что украинское правительство когда-нибудь увидит эту манипуляцию, отметил депутат в разговоре с Politique Internationale, текст которого можно прочесть на сайте партии.

"Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз", — объяснил Медведчук.

Объединенность и сплоченность стран Евросоюза оказались мнимыми перед лицом коронавируса и спровоцированных им экономических катаклизм, и в разгаре этого США порождает раздор и вражду между государствами для удержания своей позиции "сверхдержавы".