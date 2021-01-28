4:42 28 Января 2021Политика
Медведчук: США поддерживают Украину в попытках ослабить Россию
США поддерживают Украину, чтобы сделать Россию слабее. Такую мысль высказал председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
США поддерживают Украину, чтобы сделать Россию слабее. Такую мысль высказал председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Остается надеяться, что украинское правительство когда-нибудь увидит эту манипуляцию, отметил депутат в разговоре с Politique Internationale, текст которого можно прочесть на сайте партии.
"Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз", — объяснил Медведчук.
Объединенность и сплоченность стран Евросоюза оказались мнимыми перед лицом коронавируса и спровоцированных им экономических катаклизм, и в разгаре этого США порождает раздор и вражду между государствами для удержания своей позиции "сверхдержавы".