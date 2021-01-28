Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:09   28 Января 2021
Общество

Вирусолог объявил о скором окончании пандемии коронавируса в мире

Вирусолог объявил о скором окончании пандемии коронавируса в мире

Пандемия коронавируса в России в скором времени подойдет к концу. Такое заявление сделал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

В беседе с URA.RU он рассказал, что конец пандемии наступит, когда 70-80% человечества совершат непосредственный контакт с вирусом. Эксперт также добавил, что немаловажную роль играет вакцинация населения.

Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев. В России ограничения, которые связаны с распространением COVID-19, могут быть сняты уже к лету этого года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцинация #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров