4:09 28 Января 2021Общество
Вирусолог объявил о скором окончании пандемии коронавируса в мире
Пандемия коронавируса в России в скором времени подойдет к концу. Такое заявление сделал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
Пандемия коронавируса в России в скором времени подойдет к концу. Такое заявление сделал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.
В беседе с URA.RU он рассказал, что конец пандемии наступит, когда 70-80% человечества совершат непосредственный контакт с вирусом. Эксперт также добавил, что немаловажную роль играет вакцинация населения.
Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев. В России ограничения, которые связаны с распространением COVID-19, могут быть сняты уже к лету этого года.