Эксперт спрогнозировала изменение курса рубля после полного краха доллара

Гипотетический обвал доллара резко снизит курс рубля и других валют развивающихся стран, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Гипотетический обвал доллара резко снизит курс рубля и других валют развивающихся стран, заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

При падении доллара подорожают резервные валюты, а также норвежская, датская и шведская кроны. Канадский, сингапурский и австралийский доллар резко вырастут в цене. Обвал американской валюты вызовет рост цен на драгоценные металлы и недвижимость. Об этом сообщило агентство “Прайм”

Долговая нагрузка бюджета США является самой опасной причиной краха доллара в течение последних 20 лет. Постепенное уменьшение роли доллара для рубля является угрозой, потому что различные капиталы будут выводиться за границу.