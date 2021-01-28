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3:02   28 Января 2021
Политика

Генсек НАТО призвал быть готовыми к агрессии со стороны России

Генсек НАТО призвал быть готовыми к агрессии со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал не ослаблять боеготовность Альянса к возможной агрессии со стороны России.

Следует увеличивать оборонные расходы и активно инвестировать в новые возможности обороны, указано в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.

По мнению генсека, это необходимо, чтобы быть во всеоружии перед лицом российской политики и купировать риски все большего укрепления Китая, а также защититься от международного терроризма. Он заявил, что ценностям стран-участниц Альянса был брошен вызов, попирающий международный миропорядок и демократический строй.

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#россия #нато #альянс

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