3:02 28 Января 2021Политика
Генсек НАТО призвал быть готовыми к агрессии со стороны России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал не ослаблять боеготовность Альянса к возможной агрессии со стороны России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посоветовал не ослаблять боеготовность Альянса к возможной агрессии со стороны России.
Следует увеличивать оборонные расходы и активно инвестировать в новые возможности обороны, указано в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича.
По мнению генсека, это необходимо, чтобы быть во всеоружии перед лицом российской политики и купировать риски все большего укрепления Китая, а также защититься от международного терроризма. Он заявил, что ценностям стран-участниц Альянса был брошен вызов, попирающий международный миропорядок и демократический строй.