Пилот раскрыл правду о недостатках американского истребителя F-35

Основные недостатки современного американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II перечислил пилот самолета, который пожелал остаться анонимным.

Основные недостатки современного американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II перечислил пилот самолета, который пожелал остаться анонимным.

Несмотря на то, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II был анонсирован как технологическое чудо, множество функций работает с перебоями и потому даже не используются специалистами во время управления. Каждая пятая операция с сенсорным экраном приводит к ошибке, сообщил пилот в беседе с Popular Mechanics.

Голосовое управление работает корректно лишь на земле и на симуляторе. В остальных случаях, по словам летчика, пользоваться им невозможно. Пилот не встречал никого, кто бы это делал. Сенсорные экраны являются главной недоработкой — неудобная конструкция вынуждает пользоваться им, держа руку в воздухе, а при перегрузках обратная связь с экраном зачастую попросту теряется.