Олег Навальный задержан на 48 часов — директор ФБК

Брата блогера Алексея Навального Олега задержали в качестве подозреваемого на 48 часов. Об этом сообщил директор признанного иноагентом ФБК Иван Жданов в своем Twitter.

Брата блогера Алексея Навального Олега задержали в качестве подозреваемого на 48 часов. Об этом сообщил директор признанного иноагентом ФБК Иван Жданов в своем Twitter.

По его словам, Олег Навальный теперь является подозреваемым. Сейчас его переводят в изолятор временного содержания на Петровку. Жданов также добавил, что полиция задержала и юриста ФБК Любовь Соболь на тот же срок в статусе подозреваемой.

Директор ФБК сообщал, что в квартирах Навального и его супруги Юлии прошли обыски. Правоохранители также пришли в офис фонда, к пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, сотруднику ФБК Георгию Албурову, главе Альянса врачей Анастасии Васильевой. По словам Жданова, мероприятия проходят в рамках статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В нескольких городах России 23 января прошли несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального. Митинги не были разрешены из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Братья Навальные были осуждены за хищение более 26 млн рублей у компании "Ив Роше". Блогер получил условный срок, в рамках которого должен был периодически являться в отделение полиции, но пренебрег этой обязанностью в конце 2020 года. В результате его срок могут заменить на реальный.