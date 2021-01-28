Изменение климата может "помирить" США и Китай

Отношения США и Китая все чаще ухудшаются, но есть некоторые сферы, в которых возможно сотрудничество, заявил новый американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Отношения США и Китая все чаще ухудшаются, но есть некоторые сферы, в которых возможно сотрудничество, заявил новый американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Сфера изменения климата предоставляет взаимный интерес двух стран, поэтому в ней остается возможность для сотрудничества. В основном отношения США и Китая направлены на конкурентную борьбу. Об этом пишет Reuters.

Новый глава Госдепартамента США Блинкен в первый рабочий день на посту заявил, что многие страны надеются на руководящую роль США. Он отметил, что новая администрация президента достойно выполнит свою работу.