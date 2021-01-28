1:23 28 Января 2021Общество
Общепит Москвы сможет вернуться к нормальной работе через три месяца
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов назвал сроки возвращения столичного общепита к нормальной работе.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов назвал сроки возвращения столичного общепита к нормальной работе.
С 27 января в Москве возобновятся работы ночных заведений общепита, баров и клубов с сохранением всех санитарных требований Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Москве за время пандемии выявлено более 919 тысяч зараженных коронавирусом. В столице уже стартовала массовая вакцинация населения.