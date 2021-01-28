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1:23   28 Января 2021
Общество

Общепит Москвы сможет вернуться к нормальной работе через три месяца

Общепит Москвы сможет вернуться к нормальной работе через три месяца

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов назвал сроки возвращения столичного общепита к нормальной работе.

С 27 января в Москве возобновятся работы ночных заведений общепита, баров и клубов с сохранением всех санитарных требований Роспотребнадзора. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве за время пандемии выявлено более 919 тысяч зараженных коронавирусом. В столице уже стартовала массовая вакцинация населения.

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