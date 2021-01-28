Киев намерен лишить избирательного права украинцев с российским паспортом

Граждан Украины с паспортами "стран-агрессоров" могут лишить избирательного права.

Граждан Украины с паспортами "стран-агрессоров" могут лишить избирательного права.

В Верховную раду внесен законопроект, согласно которому украинцы с паспортами "стран-агрессоров" лишат избирательного права. При этом на Украине хотят ввести двойное гражданство. Запрет перестанет действовать только в том случае, если с иностранного государства будет снят статус "агрессора" или пока украинец не откажется от второго гражданства.

"В случае наличия у граждан Украины гражданства государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав", — говорится в пояснительной записке.

Киев обратился в украинское бюро Интерпола, чтобы найти самолеты–нарушители порядка въезда и выезда, летающие в Крым. Прокуратура автономии обратилась в Интерпол для внесения 109 ранее арестованных таких самолётов в базу международного розыска.