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0:16   28 Января 2021
Общество

Эксперт оценил идею выявления заболевших COVID-19 по анализу сточных вод

Эксперт оценил идею выявления заболевших COVID-19 по анализу сточных вод

Идея выявления заболевших COVID-19 по анализу сточных вод имеет свои плюсы. Об этом сообщил завлабораторией анализа показателей здоровья населения МФТИ Станислав Отставнов.

Специалист в беседе с "Известиями" заявил, что исследования на содержание вирусной РНК в сточных водах можно проводить непостоянно. Изменения образа жизни граждан для этого не потребуется.

Однако недостаток данного метода заключается в том, что анализ может быть неточным. Отставнов уверен, что метод лишь позволит определить наличие коронавируса на отдельно взятой территории.

Вирусная РНК в сточных водах появится раньше, чем симптомы у больного. Это позволит выявить опасность еще на ранней стадии, отметил эксперт.

Данная система поможет организовать независимый контроль за крупными объектами и учреждениями. Это актуально в условиях нехватки кадров и оборудования, заявил Отставнов.

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#анализы #сточные воды #коронавирус

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