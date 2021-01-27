Посол США получил ноту протеста от МИД РФ из-за незаконных митингов

МИД РФ вызвал представителя посольства США на Смоленскую площадь для вручения ноты протеста за распространение недостоверной информации о незаконных митингах 23 января.

МИД РФ вызвал представителя посольства США на Смоленскую площадь для вручения ноты протеста за распространение недостоверной информации о незаконных митингах 23 января.

Россия сохраняет за собой возможность ответных действий, указано в сообщении ведомства. Распространяемая США информация касалась несанкционированных акций протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

"Отмечаем масштабное распространение фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент", — отметили в МИД.

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что все высказывания по этому поводу носят бездумный характер "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков солидарен с министром и посоветовал правительствам других стран заняться своими собственными проблемами.