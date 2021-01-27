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23:03   27 Января 2021
Политика

Украина может привлечь США к урегулированию в Донбассе

Украина может привлечь США к урегулированию в Донбассе

Украина должна обсудить с США привлечение страны к переговорному процессу в Донбассе, заявил замминистра иностранных дел страны Василий Боднар.

Ключевым вопросом для обсуждения с США остается обстановка в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский после победы на выборах предложил Белому дому перезапустить формат отношений. Об этом украинский политик рассказал в интервью агентству "Укринформ".

Зеленский 20 января пригласил избранного президента США Джо Байдена с визитом в Киев для улучшения отношений между странами. МИД РФ считает, что подключение Вашингтона к переговорам нужно Киеву для отхода от выполнения минских договоренностей.

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#сша #донбасс #украина

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