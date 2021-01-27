Дуда призвал сохранить доказательства преступлений фашистов в Аушвиц
Сохранение всех материальных доказательств страданий узников Холокоста является долгом всех современников, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Память и правда о холокосте должна сохраняться вечно. Наше поколение должно рассказать будущим о произошедшем, чтобы геноцид и ненависть никогда не повторялись. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда во время мероприятия, посвященного 76-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, который из-за пандемии был проведен в формате онлайн.
Антисемитизм остается нерешенной проблемой в мире, с которой нужно бороться. Важно чтить память жертв и не допустить насилия из-за расы, пола или сексуальной ориентации, заявила временная поверенная в делах Израиля в Польше Таль Бен-Ари Яалон.