Дуда призвал сохранить доказательства преступлений фашистов в Аушвиц

Сохранение всех материальных доказательств страданий узников Холокоста является долгом всех современников, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Сохранение всех материальных доказательств страданий узников Холокоста является долгом всех современников, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Память и правда о холокосте должна сохраняться вечно. Наше поколение должно рассказать будущим о произошедшем, чтобы геноцид и ненависть никогда не повторялись. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда во время мероприятия, посвященного 76-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау​​​, который из-за пандемии был проведен в формате онлайн.

Антисемитизм остается нерешенной проблемой в мире, с которой нужно бороться. Важно чтить память жертв и не допустить насилия из-за расы, пола или сексуальной ориентации, заявила временная поверенная в делах Израиля в Польше Таль Бен-Ари Яалон.