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22:29   27 Января 2021
Политика

Дуда призвал сохранить доказательства преступлений фашистов в Аушвиц

Дуда призвал сохранить доказательства преступлений фашистов в Аушвиц

Сохранение всех материальных доказательств страданий узников Холокоста является долгом всех современников, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Память и правда о холокосте должна сохраняться вечно. Наше поколение должно рассказать будущим о произошедшем, чтобы геноцид и ненависть никогда не повторялись. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда во время мероприятия, посвященного 76-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау​​​, который из-за пандемии был проведен в формате онлайн.

Антисемитизм остается нерешенной проблемой в мире, с которой нужно бороться. Важно чтить память жертв и не допустить насилия из-за расы, пола или сексуальной ориентации, заявила временная поверенная в делах Израиля в Польше Таль Бен-Ари Яалон.

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#польша #президент #концлагерь

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