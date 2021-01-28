Мирзаян: администрация Байдена почуяла в России запах крови

Соединенные Штаты Америки на протяжении достаточного долгого времени предпринимали безуспешные попытки свергнуть «неподходящую им» российскую власть, но наталкивались на единство и стойкость россиян, еще слишком хорошо помнивших унижения времен Ельцина.

Соединенные Штаты Америки на протяжении достаточного долгого времени предпринимали безуспешные попытки свергнуть «неподходящую им» российскую власть, но наталкивались на единство и стойкость россиян, еще слишком хорошо помнивших унижения времен Ельцина.

Об этом в материале для издания «Взгляд» пишет политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Эксперт предупреждает, что теперь, когда в России выросло первое поколение, не помнящее 1990-х годов, распада Советского Союза, «семибанкирщины и семиолигарщины» при слабом, пьющем президенте, Америка «почуяла запах крови» и вновь попытается устроить государственный переворот, который не удавался ей на протяжении двух десятилетий.

Попытки сместить или хотя бы изменить неугодный Америке режим в России Вашингтон регулярно предпринимает со времен своего президента Джорджа Буша-младшего. С этой целью на постсоветском пространстве была организована череда «цветных революций», напоминает Мирзаян, чтобы продемонстрировать россиянам, как хорошо двигаться по демократическому пути развития под присмотром мудрых западных кураторов.

Однако все попытки американцев устроить в России госпереворот до сих пор не увенчались успехом.

«Причина поражения Буша, Обамы и демократического Конгресса при Трампе крылась в самой России, а, точнее, в ее народе – помнившем и семибанкирщину, и справление президентом нужды у стойки шасси самолета, и разваливающуюся страну. А самое главное, помнившего то унижение напополам с безнадегой, которые россияне тогда испытывали», — пишет политолог.

Это в России помнили не только простые люди, но и чиновники, и поэтому на все попытки Запада оказать давление россияне отвечали стойкостью, решимостью и единством.

Но сейчас, когда к власти в Штатах пришел демократ Джо Байден, ситуация в России изменилась, отмечает Мирзаян.

«Выросло поколение россиян, не видевших ничего, кроме правления Путина и не помнивших, как оно бывает. Поколение, которое (по разным причинам) оказалось в плену чужой информационной повестки. Поколение, которое Навальный и другие агенты западных "партнеров" пытаются превратить в своих хомячков, слепо идущих на уличные протесты», — подчеркивает эксперт.

И администрация Байдена немедленно среагировала на появившееся окно возможностей и «совершила очередной подход к снаряду», иронизирует Мирзаян.

Однако, по его словам, «окно возможностей» видят не только американцы в России, у врагов Америки тоже появился шанс воспользоваться нынешним расколом в самих США.

«Экономические, демографические и идеологические репрессии, которые разворачивают пришедшие в Белый дом либералы против американских консерваторов, лишь усугубят внутренний раскол. Ну и дадут возможность внешним игрокам на нем сыграть», — отмечает политолог.

Россия, по его словам, в сложившейся ситуации должна действовать четко и решительно, но при этом взвешенно, умеренно и исключительно в оборонительном ключе. Подобная осторожность, отмечает Мирзаян, нужна не из-за какого-то особенного пиетета к США, а из-за специфики внутренней политики в Америке.

Американцы, в отличие от привыкших к иноагентам и постоянному вмешательству извне россиян, на любую попытку вмешательства отреагируют очень резко и консолидированно, уверен политолог. Любые попытки Москвы, если такие будут предприняты, поиграть с внутренней политикой США, будут использованы Байденом на пользу Америки и против России.

«Кроме того, не стоит подбрасывать отдельным «партнерам» в Белом Доме, Госдепе и Пентагоне аргументы для назначения именно Российской Федерации на роль главного врага Соединенных Штатов. Поэтому лучше сделать все от нас зависящее для того, чтобы эта почетная роль ушла тем же китайцам», — отмечает Геворг Мирзаян в заключение.

Россия же, по его словам, должна разговаривать с Америкой жестко, но сохраняя при этом вежливость.