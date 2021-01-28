Леонков: продление СНВ-III не изменит российско-американских отношений

Американцы согласились на продление СНВ-III сроком на пять лет на российских условиях только потому, что они потеряли эффективную структуру контроля, проверок и сдерживания стратегических вооружений, и гонка в этой сфере стала им не выгодна.

Продление российско-американского Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-III) никак не отразится на взаимоотношениях России и США.

Американцы согласились на продление СНВ-III сроком на пять лет на российских условиях только потому, что они потеряли эффективную структуру контроля, проверок и сдерживания стратегических вооружений, и гонка в этой сфере стала им не выгодна.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал в среду, 27 января, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Просто американцам гонка стратегических вооружений стала не выгодна, так как они теряют эффективную структуру проверки, контроля и сдерживания. А без нее эти crazy russians могут наделать такое, что и не снилось американским мудрецам из DARPA», — пишет военный эксперт.

К тому же, по его словам, американцы хотят при помощи СНВ-III контролировать количество российских боеголовок, которыми может ответить Москва в том случае, если сами Штаты «будут вести себя плохо».

При этом эксперт отмечает, что под действие договора СНВ-III не попадают ракеты средней и меньшей дальности, из договора по которым Соединенные Штаты Америки вышли при президентстве Дональда Трампа.

«Так что в Европе и у союзников США в АТР эти ракеты все равно появятся, через некоторое время. Естественно их будет много, так как США надеются запугать (закидать) ими Россию и Китай. Поэтому РСМД по-прежнему остаются ключевым элементом стратегии глобального мгновенного удара», — предупреждает Леонков.

При этом, по его словам, применение ракет средней и меньшей дальности имеет один нюанс. Эти ракеты будут использованы непосредственно перед наступлением на Россию развернутых у ее границ армий, корпусов и дивизий НАТО.

Любое другое применение РСМД малоэффективно, если только эти вооружения не будут использованы в качестве очередного «чучела НАТО», предназначенного для «сдерживания агрессивной России» между Россией и США был продлен.

Поэтому, подчеркивает Леонков, предупреждение России о неизбежности ответно-встречного удара по местам принятия решения и местам старта ракет потенциального противника не потеряет своей актуальности в течение ближайших десятилетий, а может быть и столетия.

«И еще добавлю (вишенка на торт) — продлеваемый договор не касается нашего оружия возмездия — "Посейдона" и "Буревестника", а также неядерных гиперзвуковых комплексов», — заключает эксперт.

Напомним, российско-американский договор СНВ-III срок действия которого заканчивался 5 февраля 2021 года, был продлен 26 января, после того, как новый президент США Джо Байден во вторник, 26 января, обсудил этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным в телефонном разговоре.