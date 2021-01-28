Рар: Возврат США в Парижское соглашение по климату – это хорошая новость для «СП-2»

Действия нового американского президента Джо Байдена в сфере борьбы с климатическими изменениями чрезвычайно радуют европейцев, а также могут сыграть на пользу российскому газопроводу «Северный поток – 2».

Действия нового американского президента Джо Байдена в сфере борьбы с климатическими изменениями чрезвычайно радуют европейцев, а также могут сыграть на пользу российскому газопроводу «Северный поток – 2».

Об этом в личном Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, отмечая, что, если Америка продолжит придерживаться взятого Байденом курса, она уже не станет главным экспортером сжиженного природного газа, а это может оказаться на руку России.

Президент США Джо Байден сразу же после своей инаугурации, которая состоялась 20 января 2021 года, отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о выходе Америки из Парижского соглашения по климату, а также анонсировал проведение в Вашингтоне климатического саммита.

«Байден возвращает Америку обратно в Парижские Договоренности по защите климата. Это то, что больше всего от него хотели европейцы. Все тут этому безумно рады», — сообщает Александр Рар.

По его словам, Байден, вернув страну к Парижским соглашениям по климату, будет вынужден закрыть американские нефтяные скважины и запретить fracking – метод нефте- и газодобычи путем гидроразрыва пласта, который уже запрещен в Евросоюзе.

А если Европа не будет покупать большие объемы сжиженного газа, чего пытались добиться американские лоббисты вроде сенатора-республиканца Теда Круза, значит она будет, как и раньше, пользоваться российским трубопроводным газом, делает вывод немецкий политолог.

«Значит, Европа будет по-прежнему ориентироваться на своего традиционного и главного поставщика – Россию. Это не самая плохая новость для СП-2», — заключает Александр Рар.

Напомним, в среду, 27 января, президент США Джо Байден подписал новый указ по климату, где в числе прочих мер значится и проведение климатического саммита, намеченного на День Земли – 22 апреля 2021 года. Об этом ранее сообщила пресс-служба Белого дома.