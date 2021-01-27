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21:54   27 Января 2021
Общество

Часы Судного дня встали за 100 секунд до "конца света"

Часы Судного дня встали за 100 секунд до "конца света"

Стрелка символических часов Судного дня, отражающих представление журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" о близости людей к ядерной войне, в этом году осталась на прежнем месте.

Причиной этому стало отсутствие какого-либо прогресса в ядерном разоружении и борьбе с глобальным потеплением. Другим поводом не трогать часы стала пандемия коронавируса.

Сейчас до "роковой" полуночи, которая означает саму катастрофу, осталось ровно 100 секунд. Часы замерли на времени 23:58:20.

"Сегодня "Бюллетень ученых-атомщиков" оставляет время Часов Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд", — заявила глава издания Рейчел Бронсон.

Текущая пандемия, по ее мнению, является историческим тревожным сигналом и свидетельством отсутствия готовности некоторых государств должным образом реагировать на опасные вызовы, вроде ядерного вооружения или климатических изменений.

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#конец света #ядерная война #часы судного дня

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