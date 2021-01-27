Часы Судного дня встали за 100 секунд до "конца света"

Стрелка символических часов Судного дня, отражающих представление журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" о близости людей к ядерной войне, в этом году осталась на прежнем месте.

Стрелка символических часов Судного дня, отражающих представление журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" о близости людей к ядерной войне, в этом году осталась на прежнем месте.

Причиной этому стало отсутствие какого-либо прогресса в ядерном разоружении и борьбе с глобальным потеплением. Другим поводом не трогать часы стала пандемия коронавируса.

Сейчас до "роковой" полуночи, которая означает саму катастрофу, осталось ровно 100 секунд. Часы замерли на времени 23:58:20.

"Сегодня "Бюллетень ученых-атомщиков" оставляет время Часов Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд", — заявила глава издания Рейчел Бронсон.

Текущая пандемия, по ее мнению, является историческим тревожным сигналом и свидетельством отсутствия готовности некоторых государств должным образом реагировать на опасные вызовы, вроде ядерного вооружения или климатических изменений.